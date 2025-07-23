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22 июля, 22:52

Анкалаев проведёт первую защиту титула UFC 4 октября в бою-реванше против Перейры

В UFC анонсировали реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры 4 октября

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев перед первым боем в UFC. Обложка © UFC Eurasia

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев перед первым боем в UFC. Обложка © UFC Eurasia

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев проведёт первую защиту чемпионского пояса Абсолютного чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе 4 октября на турнире UFC 320. Его соперником вновь станет бразилец Алекс Перейра.

UFC анонсировали реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры. Фото © X / UFC

UFC анонсировали реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры. Фото © X / UFC

Напомним, их первый поединок прошёл 9 марта на турнире UFC 313 и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. Тогда он стал пятым чемпионом промоушена из России, завоевав пояс полутяжёлого дивизиона.

Анкалаеву 33 года, на его счету 21 победа в MM, одно поражение, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся. Бывший чемпион 38-летний Перейра имеет 12 побед и три поражения.

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Также на этом турнире сойдутся бойцы полутяжёлого дивизиона Иржи Прохазка (Чехия) и Халил Раунтри (США). В со-главном событии чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (Грузия) будет драться с Кори Сэндхагеном (США).

Ранее Life.ru рассказывал, что российский боец UFC Мовсар Евлоев снялся с боя против американца Аарона Пико за две недели до турнира. Это произошло из-за травмы россиянина.

Артур Лапсаков
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