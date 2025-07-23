Анкалаев проведёт первую защиту титула UFC 4 октября в бою-реванше против Перейры
В UFC анонсировали реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры 4 октября
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев перед первым боем в UFC. Обложка © UFC Eurasia
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев проведёт первую защиту чемпионского пояса Абсолютного чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе 4 октября на турнире UFC 320. Его соперником вновь станет бразилец Алекс Перейра.
UFC анонсировали реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры. Фото © X / UFC
Напомним, их первый поединок прошёл 9 марта на турнире UFC 313 и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. Тогда он стал пятым чемпионом промоушена из России, завоевав пояс полутяжёлого дивизиона.
Анкалаеву 33 года, на его счету 21 победа в MM, одно поражение, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся. Бывший чемпион 38-летний Перейра имеет 12 побед и три поражения.
Также на этом турнире сойдутся бойцы полутяжёлого дивизиона Иржи Прохазка (Чехия) и Халил Раунтри (США). В со-главном событии чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (Грузия) будет драться с Кори Сэндхагеном (США).
Ранее Life.ru рассказывал, что российский боец UFC Мовсар Евлоев снялся с боя против американца Аарона Пико за две недели до турнира. Это произошло из-за травмы россиянина.