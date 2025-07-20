Холлоуэй проводил Порье на пенсию, не отдав ему пояс «Самого опасного гангстера» на UFC 318

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье в своём последнем в карьере бою проиграл соотечественнику Максу Холлоуэю и не смог завоевать пояс «Самого опасного гангстера» UFC. Поединок в рамках лёгкого веса (до 70 кг) состоялся в рамках 318-го турнира промоушна в Новом Орлеане, штат Луизиана, США.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением (49-46, 49-46, 48-47). Ранее американцы уже встречались в 2012 и 2019 годах. Символично, что первый бой был дебютным для Макса, и Порье встретил его недружелюбно, победив удушением уже в первом раунде. Также Дастин выиграл второй поединок — судейским решением. И вот спустя 13 лет Холлоуэй «проводил» старого приятеля из октагона.

На счету Благословенного (прозвище 33-летнего Холлоуэя) теперь стало 27 побед (12 нокаутом, два сдачей) и восемь поражений (одно нокаутом, одно сдачей). 36-летний Порье по прозвищу Бриллиант уходит из MMA c 30 победами (16 нокаутом, восемь сдачей) и десятью поражениями (три нокаутом, четыре сдачей).

Свой первый бой он провёл 16 мая 2009 года на турнире USA MMA 7 — River City Rampage в родном штате Луизиана, победив соотечественника Аарона Суареса нокаутом в первом раунде. В UFC Порье дебютировал в 2011 году на UFC 125 с победы над другим американцем Джошем Гриспи единогласным решением судей. Во втором бою против Холлоуэя на UFC 236 Дастин завоевал титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. В следующем поединке на UFC 242 он встретился с полноценным чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и проиграл удушением. Вторую попытку завоевать титул Порье также упустил, проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре на UFC 269 — вновь удушением. Позже ему предоставился третий шанс, но американец вновь его не реализовал, проиграв сдачей россиянину Исламу Махачеву на UFC 302. Перед этим он пытался завоевать титул BMF, однако был нокаутирован соотечественником Джастином Гейджи уже в первом раунде на UFC 291.