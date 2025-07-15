Непобеждённый боец UFC из России выбыл за две недели до важного боя

Российский боец Мовсар Евлоев, сохраняющий безупречный профессиональный рекорд (19-0), не сможет выйти на бой против американца Аарона Пико. Их поединок был соглавным на турнире UFC Fight Night 26 июля в Абу-Даби.

По данным портала Red Corner MMA, 31-летний спортсмен получил травму либо столкнулся с иными проблемами со здоровьем во время подготовки в Таиланде. Точный характер повреждений и сроки восстановления пока неизвестны.