Мовсар Евлоев остался непобеждённым в UFC после победы над Стерлингом
Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.
Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Это девятая победа Евлоева в UFC и 19-я в карьере. Спортсмен не потерпел ни одного поражения. Стерлинг проиграл пятый раз в карьере при 24 победах.
Ранее стало известно, что реванш между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. Напомним, первый бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева.