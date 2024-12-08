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8 декабря, 02:18

Мовсар Евлоев остался непобеждённым в UFC после победы над Стерлингом

Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Это девятая победа Евлоева в UFC и 19-я в карьере. Спортсмен не потерпел ни одного поражения. Стерлинг проиграл пятый раз в карьере при 24 победах.

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Ранее стало известно, что реванш между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. Напомним, первый бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева.

Артур Лапсаков
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