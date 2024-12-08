Мовсар Евлоев остался непобеждённым в UFC после победы над Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Это девятая победа Евлоева в UFC и 19-я в карьере. Спортсмен не потерпел ни одного поражения. Стерлинг проиграл пятый раз в карьере при 24 победах.