Названа дата и место реванша между Бетербиевым и Биволом
Ответный бой между Бетербиевым и Биволом пройдёт 22 февраля в Саудовской Аравии
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Обложка © Х / Izquierdazo Boxeo
Ответный поединок между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля 2025 года, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальной сети X.
Напомним, 13 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. На данный момент Бетербиев, не потерпевший ни одного поражения, имеет на своём счету 21 победу, из которых 20 — нокаутом. У Дмитрия Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение.
Ранее Бетербиев вызвал на бой американского блогера и боксёра Джейка Пола. Впервые российский спортсмен вызвал Пола на поединок 16 ноября после его победы над Майком Тайсоном. Блогер отреагировал на следующий день, заявив, что всего за четыре года в боксе он уже «управляет» этим спортом. Но непобеждённый боксёр Бетербиев потребовал чёткого ответа.