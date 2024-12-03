Названа дата и место реванша между Бетербиевым и Биволом

Напомним, 13 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. На данный момент Бетербиев, не потерпевший ни одного поражения, имеет на своём счету 21 победу, из которых 20 — нокаутом. У Дмитрия Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение.