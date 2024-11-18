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18 ноября, 14:47

Джейк Пол прокомментировал желание Артура Бетербиева провести бой с ним

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jakepaul

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jakepaul

Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе после победы над Дмитрием Биволом. Спортсмен вдохновился своим триумфом и заявил, что готов сразиться с популярным блогером и бойцом Джейком Полом. Сообщает издание Sport.ru.

«Джейк Пол, что ты можешь противопоставить действующему абсолютному чемпиону? Я всегда открыт к предложениям, так что жду твоего ответа», — написал Бетербиев в социальных сетях.

На этот вызов Пол ответил с иронией. В посте на своей странице в соцсетях он написал: «Только что увидел вызов от Бетербиева. Один из лучших бойцов мира, не ограничиваясь весовой категорией, бросает мне вызов. Это, конечно, смешно! Всего четыре года в боксе, а я уже правлю этим спортом!»

Кроме того, Пол напомнил своим подписчикам, что за эти четыре года ему удалось достичь впечатляющих успехов: 11 побед, 7 из которых — нокаутом, и лишь одно поражение. Последний бой Джейк провел 16 ноября в Арлингтоне, в штате Техас, где он одержал победу единогласным решением судей над 58-летним Майком Тайсоном.

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Напомним, что недавно британский боксер Уайт сдал положительную допинг‑пробу перед боем с Энтони Джошуа. Это стало причиной отмены поединка между двумя боксерами.

Александра Журавская
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