Джейк Пол прокомментировал желание Артура Бетербиева провести бой с ним

Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе после победы над Дмитрием Биволом. Спортсмен вдохновился своим триумфом и заявил, что готов сразиться с популярным блогером и бойцом Джейком Полом. Сообщает издание Sport.ru .

«Джейк Пол, что ты можешь противопоставить действующему абсолютному чемпиону? Я всегда открыт к предложениям, так что жду твоего ответа», — написал Бетербиев в социальных сетях.

На этот вызов Пол ответил с иронией. В посте на своей странице в соцсетях он написал: «Только что увидел вызов от Бетербиева. Один из лучших бойцов мира, не ограничиваясь весовой категорией, бросает мне вызов. Это, конечно, смешно! Всего четыре года в боксе, а я уже правлю этим спортом!»

Кроме того, Пол напомнил своим подписчикам, что за эти четыре года ему удалось достичь впечатляющих успехов: 11 побед, 7 из которых — нокаутом, и лишь одно поражение. Последний бой Джейк провел 16 ноября в Арлингтоне, в штате Техас, где он одержал победу единогласным решением судей над 58-летним Майком Тайсоном.