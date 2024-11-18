«Пора принимать серьёзные вызовы»: Бетербиев настойчиво потребовал ответа от Джейка Пола

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев снова вызвал на бой американского блогера и боксёра Джейка Пола. Об этом он написал в своих соцсетях.

Бетербиев впервые вызвал Пола на поединок 16 ноября после его победы над Майком Тайсоном. Блогер отреагировал на следующий день, заявив, что всего за четыре года в боксе он уже «управляет» этим спортом. Но непобеждённый российский боксёр потребовал чёткого ответа.

«После четырёх лет пора принимать серьёзные вызовы. Не увидел твоего согласия или отказа. Так что мы будем делать?» — написал он.

39-летний Артур Бетербиев является обладателем титулов по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. На его счету 21 победа на профессиональном ринге, из которых 20 завершились нокаутом.