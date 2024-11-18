«Пора принимать серьёзные вызовы»: Бетербиев настойчиво потребовал ответа от Джейка Пола
Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев во второй раз вызвал на бой Джейка Пола
Артур Бетербиев и Джейк Пол. Обложка © Telegram / Артур Бетербиев / Х / BoxingKingd
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев снова вызвал на бой американского блогера и боксёра Джейка Пола. Об этом он написал в своих соцсетях.
Бетербиев впервые вызвал Пола на поединок 16 ноября после его победы над Майком Тайсоном. Блогер отреагировал на следующий день, заявив, что всего за четыре года в боксе он уже «управляет» этим спортом. Но непобеждённый российский боксёр потребовал чёткого ответа.
«После четырёх лет пора принимать серьёзные вызовы. Не увидел твоего согласия или отказа. Так что мы будем делать?» — написал он.
39-летний Артур Бетербиев является обладателем титулов по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. На его счету 21 победа на профессиональном ринге, из которых 20 завершились нокаутом.
Напомним, 16 ноября Джейк Пол одержал победу над бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном. Поединок продлился все восемь раундов по две минуты. Блогер выиграл единогласным решением судей. 27-летний американец начал карьеру на платформе Vine, где собрал пять миллионов подписчиков до её закрытия. Сегодня на YouTube за ним следят более 20 миллионов человек.