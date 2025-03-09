Российский боец Анкалаев победил Перейру и стал чемпионом UFC
Магомед Анкалаев. Обложка © ТАСС / АР / Steve Marcus
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой и стал чемпионом Абсолютного чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе. Турнир промоушена прошёл в Лас-Вегасе.
Бой закончился победой россиянина единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47. Тем самым Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC и первым — в полутяжёлом весе. Он встал в один ряд с Олегом Тактаровым, Хабибом Нурмагомедовым, Петром Яном и Исламом Махачевым. Он первый спортсмен, который победил действующего чемпиона UFC.
Анкалаеву 32 года, за его плечами 20 побед и 1 поражение в ММА. Перейре 37 лет и в его копилке 12 побед и 3 поражения. Он получил пояс промоушена в 2023 году.
Недавно российский боец Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере на турнире UFC Fight Night 250, который прошёл в Саудовской Аравии. Вскоре он поделился личной трагедией, которая произошла перед его боем. Спортсмен рассказал, что потерял дедушку, который сыграл важную роль в его жизни.