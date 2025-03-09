Российский боец Анкалаев победил Перейру и стал чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой и стал чемпионом Абсолютного чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе. Турнир промоушена прошёл в Лас-Вегасе.

Бой закончился победой россиянина единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47. Тем самым Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC и первым — в полутяжёлом весе. Он встал в один ряд с Олегом Тактаровым, Хабибом Нурмагомедовым, Петром Яном и Исламом Махачевым. Он первый спортсмен, который победил действующего чемпиона UFC.