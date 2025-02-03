«Это тоже чуть-чуть сказалось»: Шара Буллет признался, что перед первым поражением потерял дедушку

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, поделился личной трагедией, которая произошла перед его боем против британца Майкла Пэйджа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боец рассказал, что потерял дедушку, который сыграл важную роль в его жизни.

«У меня дедушка упокоился. Перед тем, как улететь, я должен был с ним увидеться. Из‑за дел я не успел его увидеть, а потом уже улетел в Дубай. И когда я был там, он упокоился», — сказал Шара Буллет в беседе со Sport24.

До боя с Пэйджем Магомедов имел идеальную статистику — 15 побед в 15 поединках. Личная трагедия, по словам бойца, повлияла на его эмоциональное состояние, что могло сказаться на результате в октагоне.

«Он многое дал мне в жизни, воспитал меня, вложил в меня многое. Это тоже чуть-чуть сказалось. Разум и душа не были в комфорте», — заявил российский боец.