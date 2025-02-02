«Вернуться в Дагестан»: Шаре Буллету дали совет после первого поражения в карьере
Бадаев: Шаре Буллету нужно вернуться в Дагестан и найти подходящего тренера
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Обложка © ТАСС / ALI HAIDER
Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он отметил, что Шара Буллет ещё находится в начале карьеры и напомнил, что ранее боец выступал в полупрофессиональных соревнованиях в России, что оставляет ему возможность для дальнейшего роста и усовершенствования навыков.
«Шаре нужно вернуться в Дагестан, поработать над собой, найти подходящего тренера. Может он поработает с Магомедом Багандовым, тренером школы Абдулманапа Нурмагомедова. Или с Расулом Магомедалиевым», — сказал Бадаев в интервью Sport24.
Напомним, российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере на турнире UFC Fight Night 250, который прошёл в Саудовской Аравии. Его противником был британец Майкл Пейдж, бой состоялся в рамках среднего веса. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Пейджу.