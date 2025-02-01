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1 февраля, 20:21

Павлович победил Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 250

Сергей Павлович одержал победу над бойцом из Суринама Жаирзиньо Розенстрайком в поединке по правилам ММА на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде. Судьи единогласно отдали предпочтение россиянину с одинаковым счётом 30-27.

На протяжении всех 15 минут бойцы действовали осторожно, избегая рубки в стойке. Из-за этого публика неоднократно поднимала недовольный гул. В каждом из раундов Павловичу удавалось переводить визави в партер, дабы лишить Розенстрайка его главного оружия — нокаутирующей мощи. В результате в активе россиянина оказалось несколько минут контроля. Зарубиться соперники попытались лишь на последних секундах.

Напомним, что это первая победа Павловича за три последних боя. В прошлых двух поединках он уступил Тому Аспиналлу и соотечественнику Александру Волкову. Он продолжает оставаться на четвёртой строчке в топе тяжеловесов.

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Напомним, что в этом же спортивном событии принял участие россиянин Шарабутдин Магомедов. Буллету не удалось одолеть британца Майкла Пейджа, который нанёс уроженцу Дагестана первое поражение в карьере.

Обложка ©

X / SPavlovich13

Тимур Хингеев
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