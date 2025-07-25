«Больше чем спорт»: Чемпион UFC из Грузии заявил об особом значении боёв с россиянами

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отметил особую важность поединков против российских соперников. По словам грузинского спортсмена, исторически сложилось так, что выйти на ринг с атлетом из России — это не просто игра.

«Противостояние России и Грузии — это больше чем просто спорт. И так было всегда. Если проиграть в футбольном матче, то в этом нет ничего страшного — это всего лишь игра. Но речь о боях», — заявил он во время интервью на YouTube-канале MATT SERRA.

Двалишвили также отметил, что никогда не сталкивался с проблемами в отношениях с россиянами.