Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 16:20

«Больше чем спорт»: Чемпион UFC из Грузии заявил об особом значении боёв с россиянами

Грузинский боец Двалишвили назвал соперничество с РФ больше чем спортом

Мераб Двалишвили. Обложка © Wikipedia / Margo Martin

Мераб Двалишвили. Обложка © Wikipedia / Margo Martin

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отметил особую важность поединков против российских соперников. По словам грузинского спортсмена, исторически сложилось так, что выйти на ринг с атлетом из России — это не просто игра.

«Противостояние России и Грузии — это больше чем просто спорт. И так было всегда. Если проиграть в футбольном матче, то в этом нет ничего страшного — это всего лишь игра. Но речь о боях», — заявил он во время интервью на YouTube-канале MATT SERRA.

Двалишвили также отметил, что никогда не сталкивался с проблемами в отношениях с россиянами.

Грузинский чемпион UFC опустился на колено перед Трампом
Грузинский чемпион UFC опустился на колено перед Трампом

Однако не все представители мирового спортивного сообщества разделяют позицию Двалишвили. Например украинская шпажистка Влада Харькова, завоевавшая золото на чемпионате мира в Грузии, приняла принципиальное решение и отказалась разделить подиум с российским рапиристом Кириллом Бородачёвым. Она покинула пьедестал в тот момент, когда на него ступил представитель РФ.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Грузия
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar