«Больше чем спорт»: Чемпион UFC из Грузии заявил об особом значении боёв с россиянами
Грузинский боец Двалишвили назвал соперничество с РФ больше чем спортом
Мераб Двалишвили. Обложка © Wikipedia / Margo Martin
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отметил особую важность поединков против российских соперников. По словам грузинского спортсмена, исторически сложилось так, что выйти на ринг с атлетом из России — это не просто игра.
«Противостояние России и Грузии — это больше чем просто спорт. И так было всегда. Если проиграть в футбольном матче, то в этом нет ничего страшного — это всего лишь игра. Но речь о боях», — заявил он во время интервью на YouTube-канале MATT SERRA.
Двалишвили также отметил, что никогда не сталкивался с проблемами в отношениях с россиянами.
Однако не все представители мирового спортивного сообщества разделяют позицию Двалишвили. Например украинская шпажистка Влада Харькова, завоевавшая золото на чемпионате мира в Грузии, приняла принципиальное решение и отказалась разделить подиум с российским рапиристом Кириллом Бородачёвым. Она покинула пьедестал в тот момент, когда на него ступил представитель РФ.