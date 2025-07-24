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24 июля, 09:26

Украинская фехтовальщица отказалась от фото с призёрами ЧМ из-за россиянина

Украинская фехтовальщица Влада Харькова. Обложка © Wikipedia

Украинская фехтовальщица Влада Харькова. Обложка © Wikipedia

Украинская фехтовальщица Влада Харькова, завоевавшая золотую медаль в индивидуальной шпаге, выразила протест на чемпионате мира в Грузии, отказавшись стоять рядом с российским серебряным призёром в рапире Кириллом Бородачёвым. Как сообщает Sport24, этот инцидент произошёл во время церемонии награждения.

Харькова приняла участие в фотосессии с женщинами-призёрами, но демонстративно покинула подиум, когда наступила очередь общего снимка с мужчинами-медалистами рапирного турнира, среди которых был Бородачёв.

Украинская спортсменка победила Катрину Лехис из Эстонии в финале ЧМ.

Рапириста из Египта госпитализировали на ЧМ после укола россиянина
Рапириста из Египта госпитализировали на ЧМ после укола россиянина

Ранее Life.ru писал, что на мировом первенстве по фехтованию в Грузии российский рапирист Кирилл Бородачёв удостоился серебряной награды. В финальной схватке он встретился с гонконгцем Райаном Чой Чун Инь и проиграл ему со счётом 9:15.

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Ольга Сливченко
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