Украинская фехтовальщица отказалась от фото с призёрами ЧМ из-за россиянина
Украинская фехтовальщица Влада Харькова. Обложка © Wikipedia
Украинская фехтовальщица Влада Харькова, завоевавшая золотую медаль в индивидуальной шпаге, выразила протест на чемпионате мира в Грузии, отказавшись стоять рядом с российским серебряным призёром в рапире Кириллом Бородачёвым. Как сообщает Sport24, этот инцидент произошёл во время церемонии награждения.
Харькова приняла участие в фотосессии с женщинами-призёрами, но демонстративно покинула подиум, когда наступила очередь общего снимка с мужчинами-медалистами рапирного турнира, среди которых был Бородачёв.
Украинская спортсменка победила Катрину Лехис из Эстонии в финале ЧМ.
Ранее Life.ru писал, что на мировом первенстве по фехтованию в Грузии российский рапирист Кирилл Бородачёв удостоился серебряной награды. В финальной схватке он встретился с гонконгцем Райаном Чой Чун Инь и проиграл ему со счётом 9:15.