Украинская фехтовальщица отказалась от фото с призёрами ЧМ из-за россиянина

Украинская фехтовальщица Влада Харькова, завоевавшая золотую медаль в индивидуальной шпаге, выразила протест на чемпионате мира в Грузии, отказавшись стоять рядом с российским серебряным призёром в рапире Кириллом Бородачёвым. Как сообщает Sport24, этот инцидент произошёл во время церемонии награждения.

Харькова приняла участие в фотосессии с женщинами-призёрами, но демонстративно покинула подиум, когда наступила очередь общего снимка с мужчинами-медалистами рапирного турнира, среди которых был Бородачёв.

Украинская спортсменка победила Катрину Лехис из Эстонии в финале ЧМ.