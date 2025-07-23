Рапириста из Египта госпитализировали на ЧМ после укола россиянина
Египтянина Хамзу пришлось госпитализировать после укола рапириста Бородачёва на ЧМ
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Египетского рапириста Мохамеда Хамзу пришлось госпитализировать после четвертьфинала на чемпионате мира по фехтованию. На турнире он сразился с россиянином Кириллом Бородачёвым.
Как сообщает «Матч ТВ», в середине поединка Хамза упал на дорожку и попросил о помощи, жалуясь на сильную боль в области живота после одного из уколов российского спортсмена. Несмотря на это, египтянин продолжил бой. После завершения поединка состояние Хамзы резко ухудшилось. Спортсмена не смогли самостоятельно транспортировать из зала – его унесли на руках в раздевалку, а затем госпитализировали.
Чемпионат мира-2025 по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее Life.ru сообщал, что свыше 400 фехтовальщиков из 40 стран мира подписали письмо против допуска россиян на турниры. Среди открыто подписавшихся — украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая уверена, что такой подход может негативно повлиять на будущее фехтования на Олимпиаде.