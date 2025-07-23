Рапириста из Египта госпитализировали на ЧМ после укола россиянина

Египетского рапириста Мохамеда Хамзу пришлось госпитализировать после четвертьфинала на чемпионате мира по фехтованию. На турнире он сразился с россиянином Кириллом Бородачёвым.

Как сообщает «Матч ТВ», в середине поединка Хамза упал на дорожку и попросил о помощи, жалуясь на сильную боль в области живота после одного из уколов российского спортсмена. Несмотря на это, египтянин продолжил бой. После завершения поединка состояние Хамзы резко ухудшилось. Спортсмена не смогли самостоятельно транспортировать из зала – его унесли на руках в раздевалку, а затем госпитализировали.

Чемпионат мира-2025 по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.