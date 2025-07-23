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23 июля, 12:58

Чемпионы мира! Российские синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли золото

Российские синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли золото ЧМ в Сингапуре

Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Золотые медали в микст-дуэте на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевали российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев, выступая в нейтральном статусе. Они показали лучший результат в технической программе, набрав 233,2100 балла. Это позволило им опередить сильнейшие дуэты из Испании и Италии, занявшие второе и третье места соответственно.

Серебро досталось испанцам Мирее Эрнандес Луна и Деннису Гонсалесу Бонеу, их результат — 230,4634 балла. Бронзовыми призёрами стали Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати из Италии (228,0275). Майя и Александр стабильно показывают высокий уровень подготовки и регулярно поднимаются на пьедестал международных турниров, несмотря на ограничения, связанные с нейтральным статусом. Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

World Aquatics назвала ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ
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Напомним, что Александр Мальцев на нынешнем ЧМ завоевал ещё два золота, одержав победу в сольной произвольной программе и в сольной технической программе. Также синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов на ЧМ, а в групповых упражнениях на турнире в Сингапуре наши спортсменки заняли второе место.

Милена Скрипальщикова
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