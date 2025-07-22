Российские синхронистки впервые за 27 лет не смогли завоевать золото ЧМ в группе
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Российские синхронистки впервые за 27 лет не смогли завоевать золото чемпионата мира по водным видам спорта в групповых упражнениях. На турнире в Сингапуре наши спортсменки заняли второе место с 300,6183 балла.
Победа осталась за китаянками (307,8001 балла), а бронзу завоевали испанки (294,8575 балла).
В составе российской команды выступали: Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.
Напомним, ранее синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Таким образом россиянки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ. При этом российский мастер синхронного плавания Александр Мальцев на нынешнем ЧМ завоевал два золота, одержав победу в сольной произвольной программе и в сольной технической программе.