Российский синхронист взял второе золото на ЧМ в Сингапуре и стал шестикратным чемпионом мира

Российский мастер синхронного плавания Александр Мальцев добавил в свою коллекцию ещё одно золото, одержав победу в сольной произвольной программе на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

За своё выступление он получил 229,5613 балла, значительно опередив ближайших соперников. Второе место занял китайский спортсмен Муе Го с результатом 220,1926 балла, а бронзовую медаль забрал итальянец Филиппо Пелати, набравший 213,9850.

Мальцеву 30 лет, и он уже шестикратный чемпион мира. Кроме того, в его активе шесть побед на чемпионатах Европы. Прямо сейчас он является одним из сильнейших синхронистов в мире.