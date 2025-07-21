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21 июля, 08:35

Российский синхронист взял второе золото на ЧМ в Сингапуре и стал шестикратным чемпионом мира

Синхронист Мальцев забрал второе золото на Чемпионате мира в Сингапуре

Александр Мальцев. Обложка © ТАСС / АР

Александр Мальцев. Обложка © ТАСС / АР

Российский мастер синхронного плавания Александр Мальцев добавил в свою коллекцию ещё одно золото, одержав победу в сольной произвольной программе на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

За своё выступление он получил 229,5613 балла, значительно опередив ближайших соперников. Второе место занял китайский спортсмен Муе Го с результатом 220,1926 балла, а бронзовую медаль забрал итальянец Филиппо Пелати, набравший 213,9850.

Мальцеву 30 лет, и он уже шестикратный чемпион мира. Кроме того, в его активе шесть побед на чемпионатах Европы. Прямо сейчас он является одним из сильнейших синхронистов в мире.

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Ранее Life.ru рассказывал, что китайская сборная заняла первое место в произвольной программе на Чемпионате мира в Сингапуре по водным видам спорта. При этом серебро досталось японцам, а бронзу заполучили спортсмены из Испании.

Владимир Озеров
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