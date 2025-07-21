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21 июля, 12:00

Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ

Обложка © ТАСС / АР / Vincent Thian

Обложка © ТАСС / АР / Vincent Thian

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Таким образом россиянки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ.

Дорошко и Гайдай набрали 300,2183 балла. Золото у австриек Анны-Марии Александри и Айрини-Марины Александри (307,1451), серебро у китаянок Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре
Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре

При этом российский мастер синхронного плавания Александр Мальцев на нынешнем ЧМ добавил в свою коллекцию ещё одно золото, одержав победу в сольной произвольной программе. А ранее он завоевал медаль высшей пробы в сольной технической программе.

Александра Вишнякова
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