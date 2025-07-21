Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Таким образом россиянки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ.