Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ
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Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Таким образом россиянки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ.
Дорошко и Гайдай набрали 300,2183 балла. Золото у австриек Анны-Марии Александри и Айрини-Марины Александри (307,1451), серебро у китаянок Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).
При этом российский мастер синхронного плавания Александр Мальцев на нынешнем ЧМ добавил в свою коллекцию ещё одно золото, одержав победу в сольной произвольной программе. А ранее он завоевал медаль высшей пробы в сольной технической программе.