«Поступили несправедливо»: Синхронистки из РФ обвинили судей ЧМ в Сингапуре в предвзятости
Российские синхронистки раскритиковали судейство на ЧМ в Сингапуре
Обложка © ТАСС / ЕРА / RUNGROJ YONGRIT
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заявили о несправедливом судействе после того, как китайским дуэтам не обнулили элемент с ошибкой в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом спортсменки рассказали журналистам после завоевания бронзы.
Дорошко и Гайдай набрали 300,2183 балла, уступив китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057) и победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри (307,1451). Российские синхронистки выступают на турнире в нейтральном статусе.
«Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу: мне кажется, что поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно. Речь об элементе «выталкивания в цаплю». Если посмотреть, то одна девочка упала и не докрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем», — сказала Дорошко.
Она добавила, что дуэт сделал всё возможное, и её впечатления от выступления в целом положительные, хотя на повторе заметила небольшой асинхрон, на который также указали тренеры. Гайдай признала, что для победы им нужно было быть значительно сильнее.
Напомним, на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов. Этот результат прервал многолетнюю серию побед россиянок в данной дисциплине на чемпионатах мира, которая длилась с 2001 года. Несмотря на это, российский спортсмен Александр Мальцев не оставил болельщиков без золота, триумфально выступив в сольной произвольной программе и пополнив свою копилку наград.