«Поступили несправедливо»: Синхронистки из РФ обвинили судей ЧМ в Сингапуре в предвзятости

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заявили о несправедливом судействе после того, как китайским дуэтам не обнулили элемент с ошибкой в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом спортсменки рассказали журналистам после завоевания бронзы.

Дорошко и Гайдай набрали 300,2183 балла, уступив китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057) и победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри (307,1451). Российские синхронистки выступают на турнире в нейтральном статусе.

«Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу: мне кажется, что поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно. Речь об элементе «выталкивания в цаплю». Если посмотреть, то одна девочка упала и не докрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем», — сказала Дорошко.