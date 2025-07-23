Россиянин Бородачёв взял серебро ЧМ-2025 по фехтованию в рапире

На чемпионате мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси (Грузия) российский рапирист Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром. В финальном матче он сразился с Чун Йин Райаном Чоем из Гонконга и проиграл ему со счётом 15:9.