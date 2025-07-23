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23 июля, 17:11

Россиянин Бородачёв взял серебро ЧМ-2025 по фехтованию в рапире

Кирилл Бородачёв. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Кирилл Бородачёв. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

На чемпионате мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси (Грузия) российский рапирист Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром. В финальном матче он сразился с Чун Йин Райаном Чоем из Гонконга и проиграл ему со счётом 15:9.

Несмотря на поражение в борьбе за золото, эта медаль является знаковым достижением — в карьере Бородачёва это первая награда на мировых чемпионатах.

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Ранее сообщалось, что титулованный российский синхронист Александр Мальцев стал золотым призёром в индивидуальном выступлении в произвольной программе на мировом первенстве по водным видам спорта, проходившем в Сингапуре. Пополнив копилку очередной наградой, спортсмен стал шестикратным чемпионом мира.

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Ольга Сливченко
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