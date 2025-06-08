Грузинский чемпион UFC опустился на колено перед Трампом

На турнире UFC 316 в Ньюарке действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили успешно отстоял свой пояс, победив американца Шона О'Мэлли. После боя грузинский спортсмен совершил неожиданный жест — покинув октагон, он подошёл к трибунам, где преклонил колено и пожал руку президенту США Дональду Трампу, присутствовавшему на мероприятии.

Чемпион UFC Двалишвили встал на колено перед Трампом. Видео © X / news_az

34-летний Двалишвили продлил свою победную серию в UFC до 13 поединков. Общий рекорд бойца в смешанных единоборствах теперь составляет 20 побед при 4 поражениях.