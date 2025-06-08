Шон О’Мэлли вновь проиграл Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC

Грузинский боец Мераб Двалишвили одолел американского спортсмена Шона О’Мэлли в главном бою вечера на турнире UFC 316 в Нью-Арке. Чемпиону понадобилось три раунда, чтобы одержать победу над соперником.

Бывший обладатель чемпионского пояса Шон О’Мэлли вышел попытаться вернуть себе титул, который Двалишвили у него уже однажды отобрал. В этот раз удача вновь улыбнулась грузинскому бойцу.

Двалишвили в третьем раунде задушил О’Мэлли, проведя уже вторую успешную защиту пояса в статусе чемпиона.

Эта победа для грузинского спортсмена стала 20-й в карьере. Проиграл он четыре боя. О’Мэлли, в свою очередь, проиграл 3-й бой из 21.