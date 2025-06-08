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Регион
8 июня, 05:33

Шон О’Мэлли вновь проиграл Мерабу Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC

Двалишвили победил О’Мэлли и защитил чемпионский пояс на UFC 316 в Нью-Арке

Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. Обложка © X / UFC

Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. Обложка © X / UFC

Грузинский боец Мераб Двалишвили одолел американского спортсмена Шона О’Мэлли в главном бою вечера на турнире UFC 316 в Нью-Арке. Чемпиону понадобилось три раунда, чтобы одержать победу над соперником.

Бывший обладатель чемпионского пояса Шон О’Мэлли вышел попытаться вернуть себе титул, который Двалишвили у него уже однажды отобрал. В этот раз удача вновь улыбнулась грузинскому бойцу.

Двалишвили в третьем раунде задушил О’Мэлли, проведя уже вторую успешную защиту пояса в статусе чемпиона.

Эта победа для грузинского спортсмена стала 20-й в карьере. Проиграл он четыре боя. О’Мэлли, в свою очередь, проиграл 3-й бой из 21.

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Напомним, что первую защиту титула Двалишвили провёл 19 января против российского бойца Умара Нурмагомедова. Поединок был довольно близким, но грузин в том бою оказался гораздо более выносливым. В итоге это позволило ему одержать победу решением судей.

Владимир Озеров
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