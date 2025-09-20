Макгрегор объявил соперника на турнире UFC в Белом доме. И это не Хабиб

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал свой возвращение в октагон на территории Белого дома. Об этом сообщает издание Independent.

«Я рад вернуться. Майкл тоже. Мы вместе были на шоу The Ultimate Fighter. Он хороший друг и мощный боец», — заявил он.

Турнир запланирован на 2026 год и приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. По данным издания, президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между Макгрегором и американским бойцом Майклом Чендлером.