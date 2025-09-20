Макгрегор объявил соперника на турнире UFC в Белом доме. И это не Хабиб
Ирландский боец MMA Макгрегор объявил о бое с Чендлером в Белом доме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал свой возвращение в октагон на территории Белого дома. Об этом сообщает издание Independent.
«Я рад вернуться. Майкл тоже. Мы вместе были на шоу The Ultimate Fighter. Он хороший друг и мощный боец», — заявил он.
Турнир запланирован на 2026 год и приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. По данным издания, президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между Макгрегором и американским бойцом Майклом Чендлером.
Ранее Конор Макгрегор объявил о решении не участвовать в президентских выборах в Ирландии. В обращении спортсмен пояснил, что это решение стало результатом обсуждения с семьёй и глубоких размышлений. Макгрегор выразил благодарность своим сторонникам, отметив, что многие ирландцы чувствуют себя забытыми политической элитой.