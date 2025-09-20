Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 13:30

Макгрегор объявил соперника на турнире UFC в Белом доме. И это не Хабиб

Ирландский боец MMA Макгрегор объявил о бое с Чендлером в Белом доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал свой возвращение в октагон на территории Белого дома. Об этом сообщает издание Independent.

«Я рад вернуться. Майкл тоже. Мы вместе были на шоу The Ultimate Fighter. Он хороший друг и мощный боец», — заявил он.

Турнир запланирован на 2026 год и приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. По данным издания, президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между Макгрегором и американским бойцом Майклом Чендлером.

«Конор вернётся»: Друг Макгрегора хочет увидеть реванш ирландца с Хабибом в Белом доме
«Конор вернётся»: Друг Макгрегора хочет увидеть реванш ирландца с Хабибом в Белом доме

Ранее Конор Макгрегор объявил о решении не участвовать в президентских выборах в Ирландии. В обращении спортсмен пояснил, что это решение стало результатом обсуждения с семьёй и глубоких размышлений. Макгрегор выразил благодарность своим сторонникам, отметив, что многие ирландцы чувствуют себя забытыми политической элитой.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Конор Макгрегор
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar