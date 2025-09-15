Владимир Путин
15 сентября, 08:01

Конор Макгрегор хорошо подумал и снялся с выборов президента Ирландии

Бывший боец UFC Конор Макгрегор снял кандидатуру с выборов президента Ирландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Ирландии. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал на странице в своей социальной сети X.

«Тщательно обдумав и обсудив с семьёй, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным»,говорится в сообщении Макгрегора.

В своем обращении боец ММА выразил признательность за поддержку, полученную от простых ирландцев, которые, по его словам, чувствуют себя забытыми и проигнорированными политическим истеблишментом. При этом Макгрегор подверг резкой критике действующую власть республики, обвинив её в отсутствии подлинно демократических выборов и использовании устаревшей конституции для защиты интересов правящего класса.

Несмотря на отказ от участия в выборах, Макгрегор подчеркнул, что сама его предвыборная инициатива уже привела к определённым позитивным изменениям в ирландском обществе.

«Конор вернётся»: Друг Макгрегора хочет увидеть реванш ирландца с Хабибом в Белом доме
Напомним, что 4 сентября боец призвал своих сторонников добиться включения его кандидатуры в избирательные бюллетени на президентских выборах, которые должны пройти в октябре, пообещав в случае избрания не подписывать ни один законопроект без одобрения народа. Его инициатива получила публичную поддержку американского предпринимателя Илона Маска.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ирландия
  • Конор Макгрегор
  • UFC
  • MMA (cмешанные боевые искусства)
  • Мировая политика
  • Политика
