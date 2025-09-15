Конор Макгрегор хорошо подумал и снялся с выборов президента Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Ирландии. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал на странице в своей социальной сети X.

«Тщательно обдумав и обсудив с семьёй, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным», — говорится в сообщении Макгрегора.

В своем обращении боец ММА выразил признательность за поддержку, полученную от простых ирландцев, которые, по его словам, чувствуют себя забытыми и проигнорированными политическим истеблишментом. При этом Макгрегор подверг резкой критике действующую власть республики, обвинив её в отсутствии подлинно демократических выборов и использовании устаревшей конституции для защиты интересов правящего класса.

Несмотря на отказ от участия в выборах, Макгрегор подчеркнул, что сама его предвыборная инициатива уже привела к определённым позитивным изменениям в ирландском обществе.