«Конор вернётся»: Друг Макгрегора хочет увидеть реванш ирландца с Хабибом в Белом доме

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен подраться ещё раз с Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Белом доме. Об этом заявил друг и ученик ирландца Диллон Дэнис в беседе с журналистами после своего боя на турнире лиги Misfits.

«Можно поставить меня и Макгрегора, плюс Хабиба и [Ислама] Махачева на турнир в Белом доме. Конор вернётся, в этом я уверен на 100%. Он мой любимый боец в истории, я его фанат», — сказал Дэнис.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил в четвёртом раунде удушающим приёмом. Хабиб закончил карьеру в 2020 году. Ирландец последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье в первом раунде после перелома ноги.