«Конор вернётся»: Друг Макгрегора хочет увидеть реванш ирландца с Хабибом в Белом доме
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в 2018 году. Обложка © ТАСС / AP / John Locher
Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен подраться ещё раз с Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Белом доме. Об этом заявил друг и ученик ирландца Диллон Дэнис в беседе с журналистами после своего боя на турнире лиги Misfits.
«Можно поставить меня и Макгрегора, плюс Хабиба и [Ислама] Махачева на турнир в Белом доме. Конор вернётся, в этом я уверен на 100%. Он мой любимый боец в истории, я его фанат», — сказал Дэнис.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил в четвёртом раунде удушающим приёмом. Хабиб закончил карьеру в 2020 году. Ирландец последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье в первом раунде после перелома ноги.
Напомним, что президент США анонсировал проведение боя UFC на лужайке возле Белого дома. Мероприятие будет приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США в 2026 году. Среди желающих выступить на турнире оказался и Конор Макгрегор, который до сих пор сохраняет популярность в сообществе, несмотря на длительное отсутствие в октагоне. Глава UFC Дэйна Уайт ранее признавался, что Хабиб отказался возобновлять карьеру даже за большие деньги.