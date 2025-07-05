Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 04:25

Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой UFC в Белом доме

Дональд Трамп и Конор Макгрегор. Обложка © Х / Conor McGregor

Дональд Трамп и Конор Макгрегор. Обложка © Х / Conor McGregor

Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор выразил желание принять участие в турнире по смешанным единоборствам, который может пройти на территории Белого дома. Это стало реакцией на заявление Дональда Трампа о планах провести бой промоушена в рамках празднования 250-летия независимости США в 2026 году.

Макгрегор отметил, что испытывает восторг от инициативы американского президента и считает для себя честью возможность выступить на таком мероприятии. Боец прямо заявил о готовности участвовать, призвав организаторов учитывать его кандидатуру.

«Для меня это будет честью! Записывайте меня!» написал он в соцсети Х.

Нокаутирующий соперников испано-грузин завоевал освобождённый Махачевым пояс UFC
Нокаутирующий соперников испано-грузин завоевал освобождённый Махачевым пояс UFC

Напомним, Трамп объявил, что праздничные мероприятия на День независимости в следующем году охватят всю территорию страны. Он также отметил президента UFC Дану Уайта, добавив, что речь идёт о «полноценном чемпионском поединке». Ожидается, что на мероприятии соберётся от 20 до 25 тысяч зрителей. Однако конкретные дата и имена участников боя пока остаются неизвестными.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Конор Макгрегор
  • США
  • Дональд Трамп
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar