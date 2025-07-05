Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор выразил желание принять участие в турнире по смешанным единоборствам, который может пройти на территории Белого дома. Это стало реакцией на заявление Дональда Трампа о планах провести бой промоушена в рамках празднования 250-летия независимости США в 2026 году.

Макгрегор отметил, что испытывает восторг от инициативы американского президента и считает для себя честью возможность выступить на таком мероприятии. Боец прямо заявил о готовности участвовать, призвав организаторов учитывать его кандидатуру.

«Для меня это будет честью! Записывайте меня!» — написал он в соцсети Х.