Нокаутирующий соперников испано-грузин завоевал освобождённый Махачевым пояс UFC

Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок возглавлял турнир UFC 317, который прошёл в Лас-Вегасе, штат Невада.

Всё завершилось нокаутом в первом раунде, когда Топурия попал правым боковым ударом точно в челюсть соперника.

Чемпионский пояс в лёгком весе стал вакантным после того, как его освободил россиянин Ислам Махачев, поднявшись в полусреднюю категорию. Махачев завоевал его в 2022 году, проведя с тех пор четыре успешных защиты.

В со-главном событии вечера чемпион в наилегчайшем весе бразилец Алешандре Пантожа удушающим приёмом победил новозеландца Кая Кара-Франса и защитил титул в четвёртый раз. В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщёв проиграл американцу Терренсу Маккинни удушающим приёмом в первом раунде.