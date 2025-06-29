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29 июня, 05:13

Нокаутирующий соперников испано-грузин завоевал освобождённый Махачевым пояс UFC

Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе

Илия Топурия стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Обложка © X / UFC

Илия Топурия стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Обложка © X / UFC

Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок возглавлял турнир UFC 317, который прошёл в Лас-Вегасе, штат Невада.

Всё завершилось нокаутом в первом раунде, когда Топурия попал правым боковым ударом точно в челюсть соперника.

Чемпионский пояс в лёгком весе стал вакантным после того, как его освободил россиянин Ислам Махачев, поднявшись в полусреднюю категорию. Махачев завоевал его в 2022 году, проведя с тех пор четыре успешных защиты.

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В со-главном событии вечера чемпион в наилегчайшем весе бразилец Алешандре Пантожа удушающим приёмом победил новозеландца Кая Кара-Франса и защитил титул в четвёртый раз. В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщёв проиграл американцу Терренсу Маккинни удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее Life.ru рассказывал, что американец Джон Джонс завершил карьеру, освободив пояс в тяжёлом весе. Новым чемпионом был объявлен обладатель временного титула британец Том Аспиналл. Позже выяснилось, что Джонсу предъявлено новое уголовное обвинение. По версии следствия, спортсмен покинул место дорожно-транспортного происшествия в родном Альбукерке.

Артур Лапсаков
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