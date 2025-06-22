Глава UFC не исключил матчевую встречу между Россией и США
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Российские и американские бойцы в перспективе могут провести матчевую встречу на турнире UFC. Об этом рассказал президент организации Дана Уайт на пресс-конференции.
«Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Life.ru сообщил о возможности проведения турнира UFC в России до конца 2025 года. Он уточнил, что переговоры о конкретных сроках продолжаются.
Стоит отметить, что в конце апреля Дана Уайт обсуждал возможность возвращения UFC в Россию и подтвердил, что это произойдет в будущем. Однако тогда он не назвал точные сроки.