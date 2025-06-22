Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 04:02

Глава UFC не исключил матчевую встречу между Россией и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andre Luiz Moreira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andre Luiz Moreira

Российские и американские бойцы в перспективе могут провести матчевую встречу на турнире UFC. Об этом рассказал президент организации Дана Уайт на пресс-конференции.

«Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт.

Глава UFC: Джон Джонс завершил карьеру, Том Аспиналл объявлен новым чемпионом
Глава UFC: Джон Джонс завершил карьеру, Том Аспиналл объявлен новым чемпионом

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Life.ru сообщил о возможности проведения турнира UFC в России до конца 2025 года. Он уточнил, что переговоры о конкретных сроках продолжаются.

Стоит отметить, что в конце апреля Дана Уайт обсуждал возможность возвращения UFC в Россию и подтвердил, что это произойдет в будущем. Однако тогда он не назвал точные сроки.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дана Уайт
  • UFC
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • MMA (cмешанные боевые искусства)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar