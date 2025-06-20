Дмитриев рассказал, когда в Россию вернутся турниры UFC и анонсировал матч РФ — США
Глава РФПИ Дмитриев: Турниры UFC должны вернуться в Россию до конца года
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Турниры UFC должны вернуться в Россию до конца года. Об этом Life.ru заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Кирилл Дмитриев высказался о возвращении турниров UFC в Россию. Видео © Life.ru
«РФПИ является партнёром и совладельцем «UFC Россия», поэтому мы надеемся, что в этом году. Мы надеемся на матч между российскими и американскими бойцами», — сказал Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава РФПИ добавил, что дискуссии о конкретных сроках возвращения продолжаются.
Напомним, в конце апреля глава UFC Дана Уайт прокомментировал вопрос возвращения в Россию, подтвердив, что в будущем это обязательно произойдёт. Однако конкретных сроков он не назвал. В период с 2018 по 2019 год Россия приняла три турнира UFC — один в Санкт-Петербурге и два в Москве