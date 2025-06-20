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20 июня, 07:46

Дмитриев рассказал, когда в Россию вернутся турниры UFC и анонсировал матч РФ — США

Глава РФПИ Дмитриев: Турниры UFC должны вернуться в Россию до конца года

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Турниры UFC должны вернуться в Россию до конца года. Об этом Life.ru заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев высказался о возвращении турниров UFC в Россию. Видео © Life.ru

«РФПИ является партнёром и совладельцем «UFC Россия», поэтому мы надеемся, что в этом году. Мы надеемся на матч между российскими и американскими бойцами», — сказал Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава РФПИ добавил, что дискуссии о конкретных сроках возвращения продолжаются.

Названы сроки возвращения турниров UFC в Россию
Названы сроки возвращения турниров UFC в Россию

Напомним, в конце апреля глава UFC Дана Уайт прокомментировал вопрос возвращения в Россию, подтвердив, что в будущем это обязательно произойдёт. Однако конкретных сроков он не назвал. В период с 2018 по 2019 год Россия приняла три турнира UFC — один в Санкт-Петербурге и два в Москве

Никита Никонов
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