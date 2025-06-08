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Регион
8 июня, 18:09

Названы сроки возвращения турниров UFC в Россию

Дмитриев допустил, что UFC может вернуться в Россию осенью 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andre Luiz Moreira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andre Luiz Moreira

Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, сделал заявление о перспективах возобновления проведения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. На своей странице в X (бывший Twitter) он допустил, что престижный проумоушен может вернуться в РФ к осени 2025 года.

«Москва ждёт возвращения UFC. Осенью 25-го? Давайте творить историю»,написал Дмитриев.

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Напомним, в конце апреля глава UFC Дана Уайт прокомментировал вопрос возвращения в Россию, подтвердив, что в будущем это обязательно произойдёт. Однако конкретных сроков президент промоушена не назвал. В период с 2018 по 2019 год Россия приняла три турнира UFC — один в Санкт-Петербурге и два в Москве

Юрий Лысенко
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