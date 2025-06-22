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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 02:49

Глава UFC: Джон Джонс завершил карьеру, Том Аспиналл объявлен новым чемпионом

Джон Джонс. Обложка © Х / Jonny Meat

Джон Джонс. Обложка © Х / Jonny Meat

Глава UFC Дана Уайт после турнира в Баку объявил, что легендарный боец Джон Джонс принял решение завершить карьеру. По словам Уайта, американец лично сообщил ему о решении уйти из спорта. Таким образом действующий временный чемпион британец Том Аспиналл теперь становится полноценным чемпионом организации в тяжёлом весе.

37-летний Джонс провёл последний бой в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, где одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Стипе Миочичем. Завершая карьеру с впечатляющим рекордом 27 побед при одном поражении (и одном отменённом результате), Джонс остаётся одним из самых титулованных бойцов в истории смешанных единоборств.

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Артём Гапоненко
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