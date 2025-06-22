Американскому бойцу UFC Джону Джонсу предъявлено новое уголовное обвинение
Джон Джонс. Обложка © Х / Jonny Meat
Американский боец UFC Джон Джонс вновь оказался в центре внимания из-за новых обвинений. Как сообщает Albuquerque Journal, 17 июня в Альбукерке была подана судебная повестка, касающаяся инцидента, произошедшего в феврале, когда Джонс, по версии следствия, покинул место дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, что за свою карьеру Джонс одержал 28 побед и лишь однажды потерпел поражение. В 2023 году он завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе, одолев Сирила Гана, а в следующем году успешно защитил его в бою против Стипе Миочича.
22 июня стало известно о завершении спортивной карьеры Джонса. Он сам подтвердил эту информацию после появления слухов о своём уходе из профессионального спорта.
Напомним, после турнира UFC в Баку президент организации Дана Уайт объявил, что Джон Джонс решил завершить карьеру. Уайт отметил, что американский боец лично уведомил его об этом. В результате временный чемпион Том Аспиналл из Великобритании становится полноправным чемпионом в тяжёлом весе. В возрасте 37 лет Джонс провёл свой последний поединок в ноябре 2024 года на UFC 309, победив Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде. Завершив карьеру с рекордом 27 побед, одним поражением и одним отменённым боем, Джонс остаётся одним из величайших бойцов в истории ММА.