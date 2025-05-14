Ислам Махачев освободил пояс UFC в лёгком весе из-за смены категории
Ислам Махачев. Обложка © X / Makhachev Islam
Российский боец UFC Ислам Махачев освободил чемпионский титул в лёгкой весовой категории лиги. Как сообщил глава организации Дана Уайт в соцсетях, причиной стало решение спортсмена подняться в полусредний вес.
Президент лиги уточнил, что следующим соперником бойца станет полусредневес, нынешний обладатель пояса из Австралии Джек Делла Маддалена. Освободившееся же чемпионское звание в лёгком весе разыграют Илия Топурия и Чарльз Оливейра.
Махачеву 33 года. В его послужном списке 27 побед и одно поражение. В последний раз он уступал в 2015 году, проиграв бразильцу Адриану Мартинсу. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в лёгкой категории и четыре раза успешно защищал его.
Напомним, ранее Махачев подтвердил переход в полусредний вес из лёгкого. О своём намерении сделать это он говорил давно и объяснял решение желанием выиграть второй пояс UFC. При этом изначально он заявлял, что собирается сохранить пояс в лёгком весе и защищать сразу два титула.