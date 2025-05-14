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Регион
13 мая, 23:10

Ислам Махачев освободил пояс UFC в лёгком весе из-за смены категории

Ислам Махачев. Обложка © X / Makhachev Islam

Ислам Махачев. Обложка © X / Makhachev Islam

Российский боец UFC Ислам Махачев освободил чемпионский титул в лёгкой весовой категории лиги. Как сообщил глава организации Дана Уайт в соцсетях, причиной стало решение спортсмена подняться в полусредний вес.

Президент лиги уточнил, что следующим соперником бойца станет полусредневес, нынешний обладатель пояса из Австралии Джек Делла Маддалена. Освободившееся же чемпионское звание в лёгком весе разыграют Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

Махачеву 33 года. В его послужном списке 27 побед и одно поражение. В последний раз он уступал в 2015 году, проиграв бразильцу Адриану Мартинсу. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в лёгкой категории и четыре раза успешно защищал его.

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Напомним, ранее Махачев подтвердил переход в полусредний вес из лёгкого. О своём намерении сделать это он говорил давно и объяснял решение желанием выиграть второй пояс UFC. При этом изначально он заявлял, что собирается сохранить пояс в лёгком весе и защищать сразу два титула.

Тимур Хингеев
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