Ислам Махачев освободил пояс UFC в лёгком весе из-за смены категории

Российский боец UFC Ислам Махачев освободил чемпионский титул в лёгкой весовой категории лиги. Как сообщил глава организации Дана Уайт в соцсетях, причиной стало решение спортсмена подняться в полусредний вес.

Президент лиги уточнил, что следующим соперником бойца станет полусредневес, нынешний обладатель пояса из Австралии Джек Делла Маддалена. Освободившееся же чемпионское звание в лёгком весе разыграют Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

Махачеву 33 года. В его послужном списке 27 побед и одно поражение. В последний раз он уступал в 2015 году, проиграв бразильцу Адриану Мартинсу. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в лёгкой категории и четыре раза успешно защищал его.