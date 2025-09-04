Конор Макгрегор выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирландии

Экс-звезда UFC Конор Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях. Он раскритиковал действующий парламент, заявив, что депутаты неоднократно подводили страну.

«Если вы хотите видеть моё имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — призвал Макгрегор

Спортсмен пообещал, что став президентом, не подпишет ни одного законопроекта без согласия народа. Макгрегор уже получил поддержку американского предпринимателя Илона Маска. Известно, что до президентских выборов в Ирландии осталось полтopa месяца — они назначены на 24 октября.