Трамп повторил знаменитый конфуз Байдена, споткнувшись на трапе

В воскресенье президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио поскользнулись на ступеньках к борту Air Force One во время поездки в Кэмп-Дэвид. Американский лидер дважды за день попал в неловкое положение. В первом случае, когда покидал Бедминстер и коснулся рукой ступеньки, чтобы помочь себе встать. Во второй раз республиканец споткнулся во время посадки в самолёт в Морристауне.

Президент США споткнулся на трапе. Видео © Х / sentdefender

Инцидент произошёл сразу после общения Трампа с журналистами в Хейгерстауне, где он отвечал на вопросы о возможном применении Закона о восстании в ответ на протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе. Президент сказал, что «жестокие люди» не останутся безнаказанными.

Конфуз не остался незамеченным. В социальных сетях пользователи начали активно высмеивать хозяина Белого дома.

Трамп не раз подшучивал над бывшим президентом Джо Байденом за его падения. В этом контексте его собственная оплошность стала поводом для новых шуток и мемов. Журналист Аарон Рупар заметил, что когда Байден спотыкался, Fox News показывала это «как будто это было так же важно, как высадка на Луну».

Летом 2023 года Трамп высмеял Байдена за падение на церемонии выпуска Военно-воздушной академии, заявив, что выпускников «не вдохновляет», когда президент спотыкается о мешок с песком. Теперь же, похоже, настала очередь республиканца столкнуться с насмешками.