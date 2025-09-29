MWM: Иран сможет усилить защиту от Израиля благодаря истребителям МиГ-29

Поставки российских истребителей МиГ-29 способны значительно усилить защиту Ирана против имеющихся у Израиля самолётов F-15 и F-16. Такое мнение опубликовало западное аналитическое издание Military Watch Magazine (MWM), комментируя сообщения о передаче Тегерану первых за три десятилетия воздушных судов такого типа.

Журнал приводит четыре основные причины, по которым Иран мог предпочесть российские самолёты китайским истребителям J-10. Аналитики предположили, что сделка могла быть осуществлена по бартерной схеме. Иран взамен отправит оборонную продукцию. Кроме того, Россия могла предоставить самолёты советского производства, чья модернизация ляжет на иранскую сторону.

Третья причина: российская сторона демонстрирует способность к ритмичным поставкам авиатехники. Четвёртая заключается в том, что Тегеран уже располагает истребителями, поэтому сложностей в обслуживании и эксплуатации новых самолётов не возникнут. Помимо этого, журнал подчеркнул, что после модернизации МиГ-29 могут получить радиолокационную станцию «Жук» и современные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М. Такое оснащение позволит отнести обновлённые истребители к поколению «четыре плюс».

Ранее Life.ru сообщал, что Иран передал российской компании участок протяжённостью 34 километра. Совместными усилиями страну начнут строительство железнодорожной линии Решт-Астара. Участок дороги обеспечит сквозное железнодорожное сообщение с портами Персидского залива.