WP: Иран активизировал работы по строительству секретного военного объекта

Иран в последние месяцы активизировал работы на секретном подземном военном объекте к югу от Натанза после атак США и Израиля. Такую информацию публикует газета The Washington Post (WP), ссылаясь на спутниковые снимки и мнения аналитиков.

Работы начались в 2020 году, однако после атак США по Ирану они значительно ускорились. Уточняется, что тайный объект расположился в 1,6 километрах южнее ядерного комплекса в Натанзе, под горной цепью Загрос. Вглубь этой цепи прокладывают туннель.

«Аналитики, следящие за строительством, предполагают, что залы под горой Пикакс могут находиться на глубине от 260 до 330 футов (80–100 метров). Это глубже, чем на иранском объекте в Фордо, который подвергся ударам американских ВВС мощными бомбами, способными проникать в землю», — отмечает издание.

Представители ЦРУ отказались комментировать ситуацию с новым строительством на объекте.