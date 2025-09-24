Хаменеи заявил, что Ирану не нужно ядерное оружие

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не планирует его производить. Об этом он объявил в эфире иранской государственной телерадиокомпании. По его словам, Иран достиг высокого уровня обогащения урана, но не будет доводить его до степени, необходимой для создания ядерного оружия.

«У нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие, <…> мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной», — подчеркнул Хаменеи.

Верховный лидер также уточнил, что Иран входит в число десяти стран, у которых есть технологическая возможность создать ядерное оружие, однако, в отличие от остальных девяти, не собирается этого делать.

Ранее сообщалось, что в рамках работы Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития иранской ядерной программы. Этот процесс находится под пристальным вниманием международного сообщества.