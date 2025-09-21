Интервидение
20 сентября, 23:54

Совбез Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ из-за санкций ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Иран приостанавливает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана. Такое решение принял Высший совет национальной безопасности страны, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В сообщении указали, что решение возникло «из-за действий европейских стран».

«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено»,указано в заявлении.

Ранее Россия обвинила европейские страны в провокационных действиях, которые ведут к эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Речь шла о голосовании в СБ ООН по резолюции Южной Кореи, в которой Тегеран обвинили в неисполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Лия Мурадьян
