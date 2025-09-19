Небензя: Британия, Франция, ФРГ и США отказали России во встрече по СВПД

«Евротройка» (Великобритания, Германия, Франция) и США отклонили предложение России о встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Текст его заявления доступен на сайте постпредства.

«На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, «в семейном кругу» обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и США ответили на наше предложение отказом», — сказал Небензя.

Он охарактеризовал эту ситуацию как яркий пример того, как европейские страны отвергают дипломатию. По его словам, они предпочитают язык шантажа и угроз. Небензя также указал на хронические нарушения Великобританией, Францией и Германией своих обязательств по СВПД в контексте иранской ядерной программы и резолюции СБ ООН.