Небензя: Россия отвергла запуск процедуры восстановления антииранских санкций

Российская Федерация категорически отвергает любые попытки запуска механизма восстановления санкций в отношении Ирана, известного как «снэпбэк». Официальную позицию Москвы по данному вопросу озвучил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«С нашей точки зрения, никакого запуска процедуры «снэпбэка» не происходит. Внесение рассмотренного сегодня проекта является прямым нарушением резолюции 2231 и СВПД, являющегося её неотъемлемой частью. По этой причине РФ не признаёт ни якобы совершённых, ни никаких дальнейших шагов в этом контексте», — заявил Небензя.

По словам российского дипломата, совместным всеобъемлющим планом действий изначально предполагался постепенный вывод санкционного режима в отношении Тегерана. Он добавил, что Москва твёрдо убеждена в отсутствии каких-либо причин, препятствующих их плановому истечению 18 октября текущего года.