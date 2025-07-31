США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении самого крупного пакета санкций против Ирана, охватывающего более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Министерство финансов США сообщило, что новый пакет включает в себя более 115 санкций, что делает его крупнейшим с начала кампании давления на Иран. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что эти санкции направлены на защиту интересов Штатов и нацелены на элиту иранского режима, которая, по его словам, извлекает выгоду в условиях угрозы безопасности США.

Согласно заявлениям Управления по контролю над иностранными активами, сын Шамхани обвиняется в создании и управлении флотом танкеров и контейнеровозов, который занимается транспортировкой нефти и других товаров из Ирана и России. Бессент отметил, что «судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима».