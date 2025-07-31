США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана
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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении самого крупного пакета санкций против Ирана, охватывающего более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.
Министерство финансов США сообщило, что новый пакет включает в себя более 115 санкций, что делает его крупнейшим с начала кампании давления на Иран. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что эти санкции направлены на защиту интересов Штатов и нацелены на элиту иранского режима, которая, по его словам, извлекает выгоду в условиях угрозы безопасности США.
Согласно заявлениям Управления по контролю над иностранными активами, сын Шамхани обвиняется в создании и управлении флотом танкеров и контейнеровозов, который занимается транспортировкой нефти и других товаров из Ирана и России. Бессент отметил, что «судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима».
Ранее Дональд Трамп пригрозил «с радостью» обрушить на Иран новую серию ударов. Глава Белого дома заявил, что США готовы вновь атаковать ядерную инфраструктуру исламской республики. Республиканец утверждает, что Вашингтон ранее ликвидировал ядерный потенциал республики, но теперь Тегеран «может начать всё сначала» и «посылает плохие сигналы».