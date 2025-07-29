Москва считает Иран, Китай и КНДР своими союзниками и партнёрами, напомнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия разделяет с ними общее представление о принципах мироустройства.

«Это наши союзники, это наши партнёры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия поддерживает тесные отношения с этими странами и выстраивает сотрудничество на основе общих интересов и стратегического видения глобальной политики. Кремль рассматривает их как надёжных партнёров в текущих условиях геополитического давления со стороны западных стран.