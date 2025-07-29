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Регион
29 июля, 10:16

В Кремле перечислили союзников России

Песков: Иран, Китай, КНДР являются союзниками и партнёрами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Москва считает Иран, Китай и КНДР своими союзниками и партнёрами, напомнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия разделяет с ними общее представление о принципах мироустройства.

«Это наши союзники, это наши партнёры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия поддерживает тесные отношения с этими странами и выстраивает сотрудничество на основе общих интересов и стратегического видения глобальной политики. Кремль рассматривает их как надёжных партнёров в текущих условиях геополитического давления со стороны западных стран.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Северную Корею. Его самолёт приземлился в городе Вонсан, где в начале июля открыли новую прибрежную туристическую зону. В рамках второго раунда стратегического диалога Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

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Милена Скрипальщикова
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