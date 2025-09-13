Минторг США ввёл санкции против 32 компаний из семи стран за связи с Россией

Министерство торговли США значительно расширило санкционный список, добавив в него 32 иностранные компании из семи стран, включая Китай и Турцию, за связи с российской экономикой и оборонным сектором. Соответствующее заявление было распространено Бюро промышленности и безопасности (BIS) американского Минторга.

«Правительство США признало, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Ведомство вносит поправки в Регламент по экспортному контролю (EAR), добавляя в него компании из КНР (23), Индии (1), Ирана (1), Сингапура (1), Тайваня (1), Турции (3) и ОАЭ (2).

Как следует из постановления, китайский производитель чипов Shanghai Fudan Microelectronics Co., Ltd. был наказан за поставки технологий для российской военной сферы. Ряд турецких фирм, включая Atempo Proje и EB Teknoloji, попали под ограничения за попытку направить в Россию товары американского происхождения. Индийская AR Sales Pvt Ltd. была включена в список по той же причине, а компания из ОАЭ HAS General Trading — за экспорт в Россию и Иран товаров, подлежащих контролю.