Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 12:44

Минторг США ввёл санкции против 32 компаний из семи стран за связи с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Министерство торговли США значительно расширило санкционный список, добавив в него 32 иностранные компании из семи стран, включая Китай и Турцию, за связи с российской экономикой и оборонным сектором. Соответствующее заявление было распространено Бюро промышленности и безопасности (BIS) американского Минторга.

«Правительство США признало, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Ведомство вносит поправки в Регламент по экспортному контролю (EAR), добавляя в него компании из КНР (23), Индии (1), Ирана (1), Сингапура (1), Тайваня (1), Турции (3) и ОАЭ (2).

Как следует из постановления, китайский производитель чипов Shanghai Fudan Microelectronics Co., Ltd. был наказан за поставки технологий для российской военной сферы. Ряд турецких фирм, включая Atempo Proje и EB Teknoloji, попали под ограничения за попытку направить в Россию товары американского происхождения. Индийская AR Sales Pvt Ltd. была включена в список по той же причине, а компания из ОАЭ HAS General Trading — за экспорт в Россию и Иран товаров, подлежащих контролю.

Страны G7 собрались ударить по союзникам России торговыми пошлинами
Страны G7 собрались ударить по союзникам России торговыми пошлинами

Ранее президент США Дональд Трамп выразил намерение ужесточить санкционный режим в отношении России, однако выдвинул обязательное требование для этого шага. По его словам, введение жёстких ограничительных мер возможно лишь при условии полного отказа всех государств-членов НАТО от закупок российской нефти.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar