12 сентября, 22:58

Страны G7 собрались ударить по союзникам России торговыми пошлинами

Reuters: G7 обсудили новые санкции и использование замороженных активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Министры финансов стран «Большой семёрки» задумались о новых способах экономического давления на Россию. Как сообщает Reuters, обсуждались не только свежие санкции, но и введение пошлин для государств, которые, по мнению Запада, помогают Москве в военных усилиях.

«Министры обсудили широкий спектр мер, включая новые санкции и торговые пошлины против стран, создающих условия для российских военных действий», – говорится в совместном заявлении.

Кроме того, министры финансов G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных российских активов «для обороны Украины». До этого агентство Bloomberg сообщило, что среди вариантов рассматривались и вторичные санкции против Китая и Индии за закупку российской нефти.

СМИ раскрыли, что будет в новом пакете антироссийских санкций от США
СМИ раскрыли, что будет в новом пакете антироссийских санкций от США

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз продлил действие всего пакета антироссийских санкций ещё на полгода. Теперь ограничения будут действовать до 15 марта 2026 года.

Юния Ларсон
