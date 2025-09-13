Страны G7 собрались ударить по союзникам России торговыми пошлинами

Министры финансов стран «Большой семёрки» задумались о новых способах экономического давления на Россию. Как сообщает Reuters, обсуждались не только свежие санкции, но и введение пошлин для государств, которые, по мнению Запада, помогают Москве в военных усилиях.

«Министры обсудили широкий спектр мер, включая новые санкции и торговые пошлины против стран, создающих условия для российских военных действий», – говорится в совместном заявлении.

Кроме того, министры финансов G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных российских активов «для обороны Украины». До этого агентство Bloomberg сообщило, что среди вариантов рассматривались и вторичные санкции против Китая и Индии за закупку российской нефти.