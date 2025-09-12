Единый день голосования
12 сентября, 18:57

ЕС официально продлил санкции против России до марта 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев действие всего комплекса антироссийских санкций, которые теперь будут действовать до 15 марта 2026 года. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — говорится в тексте.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет санкций против ключевых отраслей российской экономики, включая финансовый сектор и нефтяную промышленность. В рамках этих ограничений США планируют предложить странам «Большой семёрки» ввести санкции против «Роснефти», а также запретить страхование морских перевозок.

