Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии
Обложка © ТАСС / АР
Новая глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок известна своими неуклюжими и оскорбительными заявлениями, когда она ещё занимала должность главы немецкого МИД. Однако общаться с ней на новом посту, видимо, придётся. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия — 24».
«У меня нет личного отношения к Анналене Бербок, потому что я с ней не знаком лично. Мне придётся так или иначе это сделать. Хочу я или не хочу — это другой вопрос», — подчеркнул он.
Дипломат напомнил, что Бербок снискала «славу» своими неуклюжими заявлениями, а также воинственными, циничными, подчас оскорбительными высказываниями. Небензя вспомнил глупую фразу чиновницы про «разворот на 360 градусов». Он также рассказал, как однажды общался в кулуарах с одним из представителей ЕС, тот высмеял Бербок из-за одной забавной ситуации с её участием.
«У неё спросили, какие её приоритеты в ООН. Она им сказала: мои приоритеты в ООН, чтобы страны-члены с трибуны Генассамблеи не говорили больше трёх минут», — поделился историей Небензя.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова на заседании Международного антифашистского форума в Москве заявила, что экс-глава МИД Германии Анналена Бербок станет антисимволом и позором ООН, возглавив сессию Генассамблеи. Дипломат затронула семейную историю политика, отметив что та родилась в семье нациста. Бербок рассказывала журналистам о «геройстве» деда, который сражался в Калининграде на стороне Третьего рейха, возмутилась Захарова.