Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 15:14

Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Новая глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок известна своими неуклюжими и оскорбительными заявлениями, когда она ещё занимала должность главы немецкого МИД. Однако общаться с ней на новом посту, видимо, придётся. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия — 24».

«У меня нет личного отношения к Анналене Бербок, потому что я с ней не знаком лично. Мне придётся так или иначе это сделать. Хочу я или не хочуэто другой вопрос», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что Бербок снискала «славу» своими неуклюжими заявлениями, а также воинственными, циничными, подчас оскорбительными высказываниями. Небензя вспомнил глупую фразу чиновницы про «разворот на 360 градусов». Он также рассказал, как однажды общался в кулуарах с одним из представителей ЕС, тот высмеял Бербок из-за одной забавной ситуации с её участием.

«У неё спросили, какие её приоритеты в ООН. Она им сказала: мои приоритеты в ООН, чтобы страны-члены с трибуны Генассамблеи не говорили больше трёх минут», — поделился историей Небензя.

Бербок допустила появление «голубых касок» ООН на Украине
Бербок допустила появление «голубых касок» ООН на Украине

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова на заседании Международного антифашистского форума в Москве заявила, что экс-глава МИД Германии Анналена Бербок станет антисимволом и позором ООН, возглавив сессию Генассамблеи. Дипломат затронула семейную историю политика, отметив что та родилась в семье нациста. Бербок рассказывала журналистам о «геройстве» деда, который сражался в Калининграде на стороне Третьего рейха, возмутилась Захарова.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • Василий Небензя
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar