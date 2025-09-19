Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии

Новая глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок известна своими неуклюжими и оскорбительными заявлениями, когда она ещё занимала должность главы немецкого МИД. Однако общаться с ней на новом посту, видимо, придётся. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия — 24».

«У меня нет личного отношения к Анналене Бербок, потому что я с ней не знаком лично. Мне придётся так или иначе это сделать. Хочу я или не хочу — это другой вопрос», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что Бербок снискала «славу» своими неуклюжими заявлениями, а также воинственными, циничными, подчас оскорбительными высказываниями. Небензя вспомнил глупую фразу чиновницы про «разворот на 360 градусов». Он также рассказал, как однажды общался в кулуарах с одним из представителей ЕС, тот высмеял Бербок из-за одной забавной ситуации с её участием.