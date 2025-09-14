Бербок допустила появление «голубых касок» ООН на Украине
Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине после заключения мира
Обложка © United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила возможность размещения миротворческих сил Организации Объединённых Наций на территории Украины после заключения мирного договора. Соответствующее заявление она сделала в интервью немецкому изданию Bild.
«Если большинство государств-членов (ООН — Life.ru) скажет, что для этого необходимы «голубые каски», то это будет тем, что, надеюсь, поможет обеспечить мир на продолжительное время», — подчеркнула Анналена Бербок.
Бывший министр иностранных дел Германии отметила, что миротворческие миссии ООН необходимы сегодня как никогда, однако их размещение должно произойти только после проведения мирных переговоров и достижения соответствующих договорённостей. По её мнению, такие меры могли бы способствовать долгосрочной стабилизации ситуации не только в Европе, но и в других регионах мира, где сохраняются военные конфликты.
Ранее политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес заявил, что войска западных стран никогда не будут введены на Украину, поскольку европейские лидеры осознают бесперспективность такой затеи. По его словам, после завершения конфликта в разорённой стране не будет размещено ни одной европейской армии, а дальнейшая риторика на эту тему лишь усугубит ситуацию.