На Западе испугались переброски российских «Белых лебедей» к границам США
MWM: РФ могла бы разместить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэле
Обложка © Wikipedia / Lorianna1978
На фоне растущей напряжённости в отношениях между Каракасом и Вашингтоном Россия могла бы отправить стратегические бомбардировщики Ту-160 («Белый лебедь») в Венесуэлы. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Как отмечает издание, Россия впервые направила свои стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу в 2008 году для проведения совместных учений. После этого самолёты совершали визиты в страну в 2013 и 2018 годах. Журнал подчёркивает, что второе развёртывание двух Ту-160 в Каракасе произошло 10 декабря 2018 года, на фоне активного рассмотрения администрацией Дональда Трампа военных действий против Венесуэлы.
Каждый Ту-160 способен нести до 12 крылатых ракет Х-101 (или их ядерный вариант Х-102), что значительно усиливает потенциал сдерживания.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американским флотом судна, перевозившего наркотики через акваторию Карибского моря. При этом в Вашингтоне утверждают, что корабль вышел из венесуэльского порта. В Каракасе заявили, что сообщения Белого дома на этот счёт вызывают сомнения. По словам главы Венесуэлы Николаса Мадуро, причина проста и не связана с борьбой с наркоторговцами — Штаты заинтересованы в богатых венесуэльских залежах нефти и газа.