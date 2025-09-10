На Западе испугались переброски российских «Белых лебедей» к границам США

На фоне растущей напряжённости в отношениях между Каракасом и Вашингтоном Россия могла бы отправить стратегические бомбардировщики Ту-160 («Белый лебедь») в Венесуэлы. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Как отмечает издание, Россия впервые направила свои стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу в 2008 году для проведения совместных учений. После этого самолёты совершали визиты в страну в 2013 и 2018 годах. Журнал подчёркивает, что второе развёртывание двух Ту-160 в Каракасе произошло 10 декабря 2018 года, на фоне активного рассмотрения администрацией Дональда Трампа военных действий против Венесуэлы.