10 сентября, 09:06

На Западе испугались переброски российских «Белых лебедей» к границам США

MWM: РФ могла бы разместить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэле

Обложка © Wikipedia / Lorianna1978

На фоне растущей напряжённости в отношениях между Каракасом и Вашингтоном Россия могла бы отправить стратегические бомбардировщики Ту-160 («Белый лебедь») в Венесуэлы. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Как отмечает издание, Россия впервые направила свои стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу в 2008 году для проведения совместных учений. После этого самолёты совершали визиты в страну в 2013 и 2018 годах. Журнал подчёркивает, что второе развёртывание двух Ту-160 в Каракасе произошло 10 декабря 2018 года, на фоне активного рассмотрения администрацией Дональда Трампа военных действий против Венесуэлы.

Каждый Ту-160 способен нести до 12 крылатых ракет Х-101 (или их ядерный вариант Х-102), что значительно усиливает потенциал сдерживания.

Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась
Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американским флотом судна, перевозившего наркотики через акваторию Карибского моря. При этом в Вашингтоне утверждают, что корабль вышел из венесуэльского порта. В Каракасе заявили, что сообщения Белого дома на этот счёт вызывают сомнения. По словам главы Венесуэлы Николаса Мадуро, причина проста и не связана с борьбой с наркоторговцами — Штаты заинтересованы в богатых венесуэльских залежах нефти и газа.

