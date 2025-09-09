Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 13:18

Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась

Николас Мадуро. Обложка © ТАСС / AP / Ariana Cubillos

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. Это мнение он высказал в эксклюзивном интервью российским журналистам.

Глава государства напомнил о словах покойного папы римского Франциска, который два года назад предупреждал о движении мира к глобальному конфликту.

«Папа Римский Франциск говорил ещё два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — заявил он в интервью RT.

Венесуэльский лидер утверждает, что у США существует детализированный план войны для навязывания своей политической, экономической и культурной гегемонии всему миру. Он подчеркнул, что американская империя активно реализует эту стратегию через военные и экономические инструменты давления.

Ранее Николас Мадуро назвал причину, по которой американский военный флот приблизился к берегам Венесуэлы. По его словам, причина проста и не связана с борьбой с наркоторговцами — Штаты заинтересованы в богатых венесуэльских залежах нефти и газа.

