Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась
Николас Мадуро. Обложка © ТАСС / AP / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. Это мнение он высказал в эксклюзивном интервью российским журналистам.
Глава государства напомнил о словах покойного папы римского Франциска, который два года назад предупреждал о движении мира к глобальному конфликту.
«Папа Римский Франциск говорил ещё два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — заявил он в интервью RT.
Венесуэльский лидер утверждает, что у США существует детализированный план войны для навязывания своей политической, экономической и культурной гегемонии всему миру. Он подчеркнул, что американская империя активно реализует эту стратегию через военные и экономические инструменты давления.
Ранее Николас Мадуро назвал причину, по которой американский военный флот приблизился к берегам Венесуэлы. По его словам, причина проста и не связана с борьбой с наркоторговцами — Штаты заинтересованы в богатых венесуэльских залежах нефти и газа.